Трагедия в Кесовой Горе: во время поисков пропавшего сына скончалась его мать

Поиски подростка длились десять дней и объединили более сотни волонтеров и спасателей. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Кесовой Горе завершилась поисковая операция, которая обернулась трагедией для целой семьи. 16-летний парень пропал в конце апреля, после чего его поиски развернули сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета и добровольцы отряда «Сова». Волонтеры прочесали сотни километров, однако зацепиться за след подростка, который лишь эпизодически попадал в объективы уличных камер, оказалось крайне сложно.

На третий день поисков не выдержало сердце матери пропавшего мальчика — женщина скоропостижно скончалась, не дождавшись новостей о судьбе сына. Спустя еще неделю тело подростка было найдено в местном водоеме. По предварительным данным следствия, видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена экспертиза для установления точной причины смерти.

Семья подростка переживает страшную череду потерь: в 2021 году у них уже погибли отец и старший брат. Подробности этой печальной истории, рассказы родственников и хроника поисковых работ доступны в материале наших коллег с портала tver.aif.ru.