В Твери под видом сухостоя пилят нормальные деревья

Возле одного из домов на улице Левитана в Твери 6 мая пилили деревья. Возмущенные жители сообщили об этом в нашу редакцию.

Как выяснилось, работы по спилу деревьев велись по указанию муниципальной организации «Зеленстрой». Причем пилившие деревья работники сообщили, что это, якобы, сухостой. Однако, почему тогда на ветвях этих деревьев распустились почки и потянулись к свету зеленные листки, эти "специалисты" объяснить не смогли. Видимо, так МБУ «Зеленстрой» продолжает «озеленять» наш город.