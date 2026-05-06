Полиция Калязина задержала серийного рецидивиста по «генетическому следу»

Мужчина, имеющий большой опыт в криминале, во всём сознался. Фото: МВД Тверской области.

В Калязине правоохранители задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из частного домовладения. Злоумышленник проник в жилище 76-летней женщины через окно, сняв стекла на террасе, и украл из ее портмоне 3 700 рублей.

Полицейские установили личность грабителя, опираясь на данные генетической экспертизы, проведенной специалистами экспертно-криминалистического центра. Подозреваемый, имеющий богатый криминальный опыт, сознался в содеянном. Установлено, что он действовал осознанно, предварительно убедившись, что пенсионерка уехала на такси.

Следственным отделом МО МВД России «Кашинский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. За совершение кражи с незаконным проникновением в жилище фигуранту грозит до шести лет колонии.