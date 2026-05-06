За неделю медики тверской «скорой» зафиксировали 50 случаев инфаркта миокарда

Тверская служба скорой медицинской помощи опубликовала данные о работе в период с 27 апреля по 3 мая. За семь дней медики совершили 5 332 выезда по 8 885 поступившим сигналам.

На фоне праздничных дней сохранялся высокий уровень обращений по поводу травматизма: зафиксировано 149 черепно-мозговых повреждений. Врачи оперативно реагировали на чрезвычайные ситуации, включая 55 ДТП и 31 пожар. Помощь в экстренных родах потребовалась 24 женщинам, а количество вызовов к детям составило 682 обращения.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются серьезным вызовом для специалистов: диагностировано 50 инфарктов миокарда. Заболеваемость ОРЗ находится на уровне 485 обращений, случаев коронавирусной инфекции не выявлено.