НовостиОбщество6 мая 2026 13:30

Тверская область намерена трудоустроить почти 40% подростков в 2026 году

Виталий Королев объявил о новых мерах господдержки для предприятий, привлекающих к работе юных жителей региона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Муниципалитеты-лидеры по трудоустройству подростков получают по 1 млн рублей на развитие практических кабинетов.

Фото: ПТО.

На заседании Правительства Тверской области обсуждались вопросы летней занятости подростков. Глава региона Виталий Королев подчеркнул, что системная работа позволила охватить трудовой деятельностью почти 40% юных жителей региона.

Чтобы поддержать работодателей, власти расширили перечень компенсаций: теперь предприятиям возмещают не только зарплаты, расходы на наставников и питание (сумма увеличена до 300 рублей в день), но и расходы на страхование ребят от несчастных случаев. Муниципалитеты также получают финансовое поощрение за высокие показатели: по 1 млн рублей на оборудование практических классов.

Глава региона поручил профильным министерствам уделить особое внимание колледжам и районам, где работа по трудоустройству ведется недостаточно активно. К началу летнего сезона трудовой опыт в различных отраслях экономики, включая медицину и СМИ, уже успели получить около 3 тысяч молодых людей.