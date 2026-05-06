Тверские ученые разработали устойчивое дорожное покрытие для Арктики

Новая разработка будет полезна в условиях нижких температур. Фото: пресс-служба ТвГТУ

Ученые Тверского технического университета разработали новое дорожное покрытие, которое может использоваться в условиях Арктики. Они создали и запатентовали конструкцию с применением полимерных подкладок, повышающих устойчивость дорожных плит.

Как сообщает пресс-служба вуза, разработка предполагает укладку дорожных плит на подготовленное грунтовое основание. При этом под стыками плит размещаются специальные жестко-упругие подкладки из поликарбоната. Они выполнены в виде непрерывных полос с внутренними ребрами, образующими каналы, расположенные поперек насыпи. Пространство между подкладками заполняется песком или песчано-гравийной смесью.

По словам разработчиков, такая конструкция позволяет более равномерно распределять нагрузку, снижает деформацию основания и в целом упрощает устройство дорожного покрытия. При необходимости система может быть усилена дополнительными ребристыми элементами.

Новая технология ориентирована на использование в сборно-разборных дорогах и может применяться при строительстве трасс в сложных климатических условиях. В том числе и в Арктике.