НовостиПроисшествия6 мая 2026 13:00

В Тверской области пенсионер пострадал под колесами скоростного поезда

6 мая на станции Барановка мужчина 1944 года рождения вышел на рельсы на запрещающий сигнал светофора
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Тверской линейный отдел МВД России на транспорте устанавливает детали происшествия на железнодорожной магистрали. Около 11:00 на 430-м километре перегона «Лихославль – Калашниково» скоростной поезд, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, задел пожилого мужчину.

Пешеход переходил пути по оборудованному переходу, но не убедился в безопасности и проигнорировал запрещающий сигнал семафора. Машинист попытался предотвратить удар с помощью звуковых сигналов и применения экстренного торможения, но столкновения избежать не получилось.

79-летний местный житель получил рваную рану голени. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в больницу. Полиция проводит проверку, выясняя все причины, приведшие к травмированию человека.