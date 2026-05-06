В Тверской области пенсионер пострадал под колесами скоростного поезда

На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Тверской линейный отдел МВД России на транспорте устанавливает детали происшествия на железнодорожной магистрали. Около 11:00 на 430-м километре перегона «Лихославль – Калашниково» скоростной поезд, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, задел пожилого мужчину.

Пешеход переходил пути по оборудованному переходу, но не убедился в безопасности и проигнорировал запрещающий сигнал семафора. Машинист попытался предотвратить удар с помощью звуковых сигналов и применения экстренного торможения, но столкновения избежать не получилось.

79-летний местный житель получил рваную рану голени. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в больницу. Полиция проводит проверку, выясняя все причины, приведшие к травмированию человека.