В Ночь музеев в Торжке ожидается сказочный арт-перформанс

Всероссийский историко-этнографический музей обнародовал план мероприятий акции «Ночь музеев», которая пройдёт 16 мая.

В Торжке организуют действо на пяти площадках. Это концерты, экскурсии, интерактивные программы, объединённые общей темой "Родное".

"Ночь музеев" в Торжке начнётся уже днем. Как сообщает пресс-служба ВИЭМ, в два часа дня программу откроет Московский гитарный квартет GUITAR ART QUARTET. Это постоянные участники проекта "Культурные сезоны" в усадьбе" Знаменское - Раек". На этот раз они выступят в музейном комплексе" Гостиница Пожарских", с программой «Три гения эпохи барокко. Бах, Вивальди, Телеман».

После концерта ожидается сказочный арт-перформанс «Родное». Посетители познакомятся с метафизикой народных сказок, воочию увидят архетипы их героинь.

В программе - показ костюмов, выполненных известной дизайнерской студией костюма, выступление тверской школы фланкировки, знакомство с языком цветов и трав и многое другое.

Впервые за много лет в концертном зале Гостиницы Пожарских снова зазвучит хор. На выступление приедет камерный хор «Кредо» из Дубны, лауреат и дипломант международных и российских конкурсов. В "Ночь музеев" в Торжке он представит эксклюзивную программу.

На площадке Детского археологического центра тем временем можно будет узнать все о кладах, найденных в Торжке. Клад золотых монет, обнаруженный в прошлом году, стал сенсационной находкой. Однако, он не единственный. Торжок – город кладов. С увлекательной лекцией перед жителями и гостями города выступит известный археолог Наталья Сарафанова.

Желающие также смогут принять участие в археологическом квесте "Раскопай историю".

Также в "Ночь музеев" ВИЭМ представит интеллектуальную программу «За далью Даль!», посвящённую хранителю русского языка Владимиру Далю.

Любителям активного отдыха будет интересна театрализованная экскурсия-прогулка по Торжку с Дарьей Пожарской.

В этнографическом центре пройдут "Деревенские посиделки" с живой музыкой. И до самого позднего вечера будут работать различные выставки.

Вход на все мероприятия "Ночи музеев" - свободный.