НовостиОбщество6 мая 2026 12:19

Суд рассмотрит дело жительницы Пено о злостной неуплате алиментов

В Пеновском округе мать предстанет перед судом за крупную задолженность перед детьми
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сумма долга 33-летней матери перед двумя дочерями составила около 1 млн рублей.

Прокуратура Пеновского округа направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в уклонении от алиментных выплат. Следствие установило, что женщина была хорошо осведомлена о своих обязательствах перед двумя дочерьми, однако намеренно их игнорировала.

В период с марта по ноябрь 2025 года обвиняемая не производила обязательных платежей и не искала работу, из-за чего образовался долг в размере около 1 миллиона рублей. Ранее женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения закона.

За неоднократную неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей ей грозит уголовная ответственность. Судебное заседание назначено для рассмотрения материалов дела по существу.