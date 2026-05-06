Суд рассмотрит дело жительницы Пено о злостной неуплате алиментов

Прокуратура Пеновского округа направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в уклонении от алиментных выплат. Следствие установило, что женщина была хорошо осведомлена о своих обязательствах перед двумя дочерьми, однако намеренно их игнорировала.

В период с марта по ноябрь 2025 года обвиняемая не производила обязательных платежей и не искала работу, из-за чего образовался долг в размере около 1 миллиона рублей. Ранее женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения закона.

За неоднократную неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей ей грозит уголовная ответственность. Судебное заседание назначено для рассмотрения материалов дела по существу.