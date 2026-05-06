В Твери предстанет перед судом обвиняемая в мошенничестве с соцконтрактом

Прокуратура Московского района завершила расследование уголовного дела против 42-летней жительницы областного центра. По версии следствия, женщина организовала мошенническую схему по получению государственной финансовой поддержки.

В период с февраля по июль 2025 года она подала в Центр социальной поддержки населения пакет документов для оформления социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности. После одобрения заявки ей было перечислено 350 тысяч рублей.

Согласно обвинению, предпринимательница не планировала открывать студию красоты и не выполнила условия договора, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество в крупном размере. Дело направлено в Московский районный суд для вынесения приговора.