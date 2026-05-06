В Карелии поисковики нашли останки уроженца Тверской области

Медальон оказался в сохранности. Фото: со страницы НИ ВПЦ «Подвиг»

1 мая у деревни Сяндеба Олонецкого района республики Карелия, были подняты останки солдата Великой Отечественной с медальоном. Данные на бланке смогли прочитать.

Это оказался красноармеец 3-й ЛДНО Иванов Иван Васильевич, 1923 г.р., уроженец деревни Новинки, Сукромленского сельсовета, Новоторжского района Калининской области.

Адресом, где проживала семья накануне войны, указан город Ленинград. Поисковики Карелии намерены обратиться к коллегам из Санкт-Петербурга. В то же время просят помощи и у жителей Тверской области.

Если погибший солдат является вашим родственником или вы знаете его потомков - просьба сообщить Николаю Ивлеву или Андрею Думчеву НИ ВПЦ «Подвиг».