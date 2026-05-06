В Твери воинские захоронения готовят к 9 Мая

Мемориалы Твери к празднику готовы. Фото: пресс-служба администрации города Твери

Во всех районах Твери готовятся к празднованию Победы, завершаются работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений и мемориалов. Приведены в порядок и прилегающие территории.

В Заволжском районе завершается обустройство трёх братских воинских захоронений: Волынского, Сахаровского и Черкасского. На объектах проведена покраска памятных элементов и малых архитектурных форм, все убрано и вывезен мусор. Работы по косметическому ремонту завершены на мемориале «Гаубица», памятнике морякам-подводникам, стеле у Горбатого моста, на рубеже обороны в деревне Старая Константиновка и рубеже обороны на улице Стрелкова.

В Пролетарском районе обустроили мемориал «Звезда». Здесь провели субботник и покрасили малые архитектурные формы. То же самое - в Центральном районе в парке Победы. На внутреннем ограждении парка волонтёры-художники наносят графические изображения на тему Великой Отечественной войны. На главных городских мемориалах - Острове Памяти и стеле «Город воинской славы» - также ведётся подготовка к празднованию Дня Победы.

В Московском районе завершаются работы по благоустройству на шести воинских захоронениях: Смоленском, «Бобачёвский бор», в посёлках Элеватор и Керамического завода, в деревне Большие Перемерки, а также у знака «Рубеж» на Московском шоссе.

«Союз десантников» вместе с администрацией Заволжского района и студентами Тверского политехнического колледжа провел мероприятия по благоустройству территории, где установлен танк Т-34. С боевой машины была удалена ржавчина, заменён флагшток и нанесена свежая краска. На прилегающей территории также покрасили ограждение и лавочки, убрали мусор и сухую траву.