Пенсионерка из Бельского округа вернет 30 тысяч за холод в квартире

Прокуратура Бельского округа защитила права 81-летней пенсионерки, столкнувшейся с некачественным отоплением в своем доме. Проверка показала, что МБУ «БелКоммунСервис» на протяжении двух месяцев подавало теплоноситель с нарушениями установленных нормативов.

Чтобы восстановить права пожилого человека, надзорный орган направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора были полностью удовлетворены: суд обязал коммунальное учреждение выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокуратуры предприятие произвело перерасчет платы за услугу. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.