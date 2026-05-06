В Твери водитель погиб при столкновении автомобиля со столбом

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошлонакануне днем в Твери. Около дома № 51А по Октябрьскому проспекту автомобиль «Хендэ Соната», которым управлял мужчина 2000 года рождения, совершил наезд на мачту искусственного освещения.

В результате мощного удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. В машине также находился пассажир 2003 года рождения, который в ходе аварии был травмирован и госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины, по которым водитель потерял контроль над управлением транспортным средством.