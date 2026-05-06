Тверские семьи все чаще распоряжаются маткапиталом через портал «Госуслуги»

Семьи Тверской области, желающие направить средства материнского капитала на образование детей, могут подать заявление через «Госуслуги». Региональное Отделение Социального фонда России исключило требование о личном представлении бумажного договора с учебным заведением: теперь документ прикрепляется к электронной заявке.

Специалисты ведомства проводят проверку сведений самостоятельно, основываясь на полученных копиях. Данная возможность распространяется на оплату услуг детских садов, школ и высших учебных заведений. За 19 лет действия программы в регионе выдано свыше 118 тысяч сертификатов, 1300 из которых оформлены в 2026 году.

Помощь семьям оказывается в рамках президентского нацпроекта «Семья», который охватывает все этапы взросления ребенка. Уточнить детали и получить консультацию по вопросам использования маткапитала можно в едином контакт-центре по телефону 8-800-100-00-01.