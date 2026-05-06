Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 9:43

Тверские семьи все чаще распоряжаются маткапиталом через портал «Госуслуги»

Отделение Социального фонда Тверской области профинансирует образовательные услуги после простой проверки электронной копии договора
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дистанционное оформление заявлений доступно для оплаты детских садов, школ и вузов.

Дистанционное оформление заявлений доступно для оплаты детских садов, школ и вузов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Семьи Тверской области, желающие направить средства материнского капитала на образование детей, могут подать заявление через «Госуслуги». Региональное Отделение Социального фонда России исключило требование о личном представлении бумажного договора с учебным заведением: теперь документ прикрепляется к электронной заявке.

Специалисты ведомства проводят проверку сведений самостоятельно, основываясь на полученных копиях. Данная возможность распространяется на оплату услуг детских садов, школ и высших учебных заведений. За 19 лет действия программы в регионе выдано свыше 118 тысяч сертификатов, 1300 из которых оформлены в 2026 году.

Помощь семьям оказывается в рамках президентского нацпроекта «Семья», который охватывает все этапы взросления ребенка. Уточнить детали и получить консультацию по вопросам использования маткапитала можно в едином контакт-центре по телефону 8-800-100-00-01.