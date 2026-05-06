В Бологом у нетрезвого водителя электровелосипеда конфисковали транспорт

Повторное нетрезвое вождение стало основанием для привлечения мужчины к уголовной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Бологого, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. В ноябре 2025 года на улице Красноармейской полицейские пресекли движение электровелосипеда, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.

Поскольку ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду на автомобиле, его действия квалифицировали как уголовное преступление по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Суд поддержал доводы государственного обвинителя: нарушителю назначено 160 часов обязательных работ.

Кроме того, он на полтора года лишен права управления любыми транспортными средствами. По решению суда электровелосипед конфискован и обращен в доход государства.