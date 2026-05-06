Россельхознадзор усилил контроль за 5 заброшенными участками в Тверской области

Теперь эти земли и их правообладатели находятся «на карандаше» у ведомства. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям перевело пять земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию умеренного риска. Это решение принято после того, как собственники угодий проигнорировали законные требования надзорного органа об устранении нарушений.

Ранее владельцы участков не использовали земли по назначению, за что были привлечены к административной ответственности и оштрафованы по решению мировых судов. Перевод в категорию умеренного риска означает, что за данными участками и их правообладателями будет установлен усиленный мониторинг и более строгий контроль со стороны ведомства.

В Старицком округе в зону повышенного внимания попали два участка, еще по одному — в Нелидовском, Зубцовском и Селижаровском округах. Статус «умеренного риска» предполагает регулярные проверки соблюдения земельного законодательства.