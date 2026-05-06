В Тверской области снизилось число выявленных поддельных купюр

За первые три месяца 2026 года из оборота в Тверской области изъяли 18 поддельных банкнот. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России подвел итоги работы с наличностью в Тверской области за первые три месяца 2026 года. В регионе выявили 18 денежных знаков с признаками подделки, что на 5 штук меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основную долю фальшивок составили банкноты номиналом одна тысяча рублей — их обнаружено 10 штук. Кроме того, эксперты зафиксировали 7 поддельных пятитысячных купюр и одну банкноту номиналом две тысячи рублей.

Регулятор напоминает, что информацию обо всех признаках подлинности российских денег можно найти на официальном сайте Банка России в разделе «Банкноты», а также в специальном бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».