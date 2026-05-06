Депутат Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко поздравляет жителей региона с Днем Победы

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко

В этот светлый и священный День Победы сердцем и душой мы склоняем головы перед подвигом тех, кто отстоял мир и свободу. Ваше мужество, самоотверженность и вера в будущее стали прочным фундаментом нашего сегодняшнего дня. Спасибо вам за каждую минуту тягот и лишений, за каждый шаг к победе, за живое напутствие следующим поколениям.

Дорогие дети войны, вы храните память о суровых годах и о людях, чья доблесть спасла Родину. Ваши истории и память учат нас состраданию и стойкости.

Дорогие ветераны, ваше сердце носит уроки героизма. Пусть рядом будут забота, уважение и тепло.

Нынешним защитникам низкий поклон за службу и готовность защищать мир и спокойствие. Пусть верность долгу будет вознаграждена безопасностью и поддержкой родных.

Всем мирным гражданам спасибо за труд, единство и заботу друг о друге в мирное время.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного уюта, мира и благополучия. Пусть память о подвиге живет в сердцах, а будущее будет светлым и безопасным для детей и внуков. Мы помним. Мы гордимся. Мы благодарны!

С Днем Победы!

