В Максатихе полицейские задержали мужчину за избиение посетительницы кафе

Подозреваемый ранее имел проблемы с законом.

Ночью полицейские Максатихи пресекли противоправные действия местного жителя. 33-летний мужчина, находясь в кафе, вел себя вызывающе и назойливо приставал к 43-летней женщине. На полученный отказ он отреагировал агрессией, ударив потерпевшую ладонью по лицу не менее двух раз.

Полицейские установили, что задержанный является «постоянным посетителем» отдела внутренних дел: ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за драк, имущественных преступлений и нарушений правил дорожного движения.

Дознаватели возбудили в отношении него уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подозреваемый помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.