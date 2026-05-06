Поздравление с Днём Победы от Тверского института МГЭУ

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов

От имени сотрудников и студентов Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета сердечно поздравляю вас с главным праздником нашей страны - Днем великой Победы!

Люди, которые прошли через страшные годы войны, внесли огромный вклад в Великую Победу, заслужили вечную память и признание потомков. Мы будем помнить всегда их подвиги и мужество!

Мы все в неоплатном долгу перед ними. В этот торжественный день с гордостью и печалью вспоминаем погибших на фронтах войны, умерших от ран, отдаем дань глубочайшей признательности и уважения оставшимся в строю ветеранам.

Многие поколения тверичан помнят о подвиге советских солдат. Вместе со всей страной мы готовимся отпраздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Одна из главных задач педагогов - научить студентов бережному отношению к истории и сохранению памяти о поколении, подарившем нам мир ценой своей жизни.

В нашем вузе чтут традиции не только на словах. Студенты встречаются и помогают ветеранам Великой Отечественной войны, приглашают их в институт на праздники. Наш филиал тесно сотрудничает с Советом ветеранов. Студенты каждый год организовывают концерты, посвященные празднованию Дня Победы.

Победа над фашизмом далась нашей стране ценой огромных потерь, они коснулись каждой семьи. Мы никогда не забудем героев, выстоявших в страшной войне. Их подвиг навсегда стал примером высочайшего мужества и любви к своей Отчизне. Низкий поклон тем, кто отдал все свои силы Победе над фашизмом!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, поддержки родных и близких! А главное - мирного неба!

