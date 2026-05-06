Минобороны сообщило об уничтожении украинских БПЛА над Тверской областью

Работа средств противовоздушной обороны предотвратила угрозу для объектов на территории региона. Фото: Павел МАКАРОВ.

Тверская область подверглась атаке украинских беспилотных аппаратов 5 мая. Согласно данным Минобороны России, дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 21:00.

Ранее в тот же день военное ведомство фиксировало попытку нападения в утренние и дневные часы, с 9:00 до 14:00, когда воздушные цели также были ликвидированы над территорией региона.

Сведения о количестве сбитых аппаратов в официальном сообщении не уточняются. Система ПВО продолжает нести дежурство, обеспечивая отражение подобных угроз в режиме реального времени.