Не пристегнутый ремнем ребенок пострадал в ДТП под Бежецком

Всего в регионе за сутки в четырех ДТП пострадали семь человек.

Днем 5 мая в Бежецком муниципальном округе зафиксировано дорожное происшествие, в котором травмирован несовершеннолетний. На 102-м километре автодороги Тверь — Бежецк — Весьегонск 34-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген Пассат» не рассчитала дистанцию до двигавшейся впереди «Лады Гранты», чей водитель собирался поворачивать. Произошло столкновение, в результате которого 9-летний пассажир иномарки получил телесные повреждения.

В Торжке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу четыре участника движения. Около 19:00 у дома № 162 по улице Дзержинского 72-летний автомобилист за рулем «Ниссан Альмера» при повороте налево нарушил правила и не уступил дорогу встречному «Ниссану». В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя и двое пассажиров — мужчины 32 и 50 лет.

