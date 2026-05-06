В новом храме ИК-1 Твери совершили первое таинство венчания

Осужденный и его жена решили укрепить семейный союз с помощью церковного обряда. Фото: УФСИН Тверской области.

На территории тверской ИК-1 совершено таинство венчания супружеской пары. Обряд провел протоиерей Михаил Беляев. Предварительно священник встретился с осужденным и его женой, чтобы обсудить значимость таинства и важность верности в семейной жизни.

После совершения церковного обряда супруги получили пастырское благословение и официальное свидетельство о венчании. Представители УФСИН России по Тверской области подчеркнули, что создание семьи и поддержание семейных связей является важной частью процесса исправления осужденных.

Для недавно построенного храма на территории колонии это событие стало историческим, так как оно совершено в этих стенах впервые.