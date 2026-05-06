НовостиПроисшествия6 мая 2026 6:16

В Тверской области за сутки ликвидировали 22 техногенных пожара

МЧС Тверской области отреагировало на 22 пожара и три ДТП за минувшие сутки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на места дорожных аварий. Фото: МЧС Тверской области.

Оперативная сводка Главного управления МЧС России по Тверской области на 6 мая 2026 года информирует о работе экстренных служб. В течение суток в регионе произошло 22 техногенных пожара, на тушение которых направлялись дежурные караулы.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения три раза выезжали на места ДТП для оказания помощи пострадавшим. Ведомство подчеркивает, что гарнизоны региона продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

На федеральных трассах движение осуществляется в штатном режиме, ограничений нет. Аварий на сетях электроснабжения и объектах ЖКХ не выявлено. Группа специальных взрывных работ не привлекалась, происшествий на водных бассейнах области за отчетный период не зарегистрировано.