В Тверской области за сутки ликвидировали 22 техногенных пожара

Пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на места дорожных аварий. Фото: МЧС Тверской области.

Оперативная сводка Главного управления МЧС России по Тверской области на 6 мая 2026 года информирует о работе экстренных служб. В течение суток в регионе произошло 22 техногенных пожара, на тушение которых направлялись дежурные караулы.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения три раза выезжали на места ДТП для оказания помощи пострадавшим. Ведомство подчеркивает, что гарнизоны региона продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

На федеральных трассах движение осуществляется в штатном режиме, ограничений нет. Аварий на сетях электроснабжения и объектах ЖКХ не выявлено. Группа специальных взрывных работ не привлекалась, происшествий на водных бассейнах области за отчетный период не зарегистрировано.