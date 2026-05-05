В Твери выберут семью-лидера по управлению финансами

Отправить заявку на участие очень просто. Фото: с сайта администрации города Твери

В Тверской области проходит региональный фестиваль по финансовой грамотности «Финансы для всей семьи – Верхневолжский семейный фестиваль». В этом соревновании выберут семью -лидера финансовой грамотности Верхневолжья. Семьи из Твери приглашают принять в нем участие.

Как сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери, до 31 мая проходит первый, финансовый этап фестиваля. Семьям-участникам предложат найти решение для жизненных кейсов и задач по управлению семейным бюджетом. С 1 по 30 июня 2026 года начинается творческий этап. Необходимо нарисовать рисунок или написать эссе на финансовую тему. Финальный этап, на котором определят победителей и призеров фестиваля, состоится в сентябре.

Желающим поучаствовать в конкурсе необходимо выбрать свою категорию из восьми представленных: «Семья участников СВО», «Спортивная семья», «Многодетная семья», «Семья-предприниматель», «Туристическая семья», «Молодая семья», «Творческая семья» и «Семья с детьми с ОВЗ».

Далее следует подать заявку муниципальному оператору фестиваля. Вся подробная информация об условиях участия, муниципальных операторах и программе доступна на официальном сайте

Организаторы фестиваля — Региональный центр финансовой грамотности АНО «Тверской вектор» совместно с Министерством финансов Тверской области и Отделением Тверь Банка России.