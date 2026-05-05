Тверь
НовостиОбщество5 мая 2026 15:46

В Твери проснулись змеи

Сотрудники Ботанического сада обратились к жителям города
Екатерина ИЛЬИНА
Такие красивые ужи проснулись в Ботаническом саду. Фото: Юрия Наумцева

В Ботаническом саду проснулись ужи. Об этом в своей группе ВК сообщают его сотрудники. Они призывают посетителей не пугаться земноводных, которые на самом деле вполне безобидны: «Парк Сада Души удивительная, сбалансированная экосистема, которая складывалась на протяжении более чем 150 лет. И наши ужи очень нужная и важная часть всей садовой семьи. Обыкновенный уж как "старший ребёнок" в семье. Ядовитые и опасные совсем другие змеи, а достаётся за них именно ему. Несведущие люди часто принимают ужей за гадюк и каких-то других ядовитых змей. Многие стараются поскорее расправиться с беззащитной рептилией. Не надо так! Пожалуйста! Змеи полезны все без исключения, а ужи тем более — они наши верные помощники и защитники».

Эксперты рассказывают, как отличить от всех остальных змей ужа. Это довольно просто: ярко-оранжевые или желтые пятнышки на щечках, чёрная окраска тела. Однако нередко встречаются полностью чёрные ужи, совсем светлые альбиносы и даже серо-пятнистые особи без пятен. Отличить даже необычно окрашенного ужа можно по двум простым критериям: форме головы и глаза. В отличие от гадюк, форма головы ужа овальная, а не треугольная. Глаза добрые и спокойные, зрачок в них круглый, а не вертикальный.

Для сада ужи оказывают неоценимую пользу. Они сдерживают населяющих его мышей и не позволяют им размножиться так, чтобы критически вредить растениям.