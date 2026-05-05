В Бежецком округе на трассе пострадал ребенок

Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тверской области

Сегодня, 05 мая, на 102 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск Бежецкого муниципального округа столкнулись два автомобиля. В аварии пострадал ребенок.

По предварительной информации пресс-службы Госавтоинспекции по Тверской области, 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Фольксваген, не учла дистанцию до ехавшего впереди транспортного средства и столкнулась с «Лада Гранта», которым управлял 52-летний водитель.

В ДТП пострадал 9-летний мальчик-пассажир а/м Фольксваген. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Дорожные инспекторы обращают внимание водителей на важность использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Это снизит риск получения тяжелых травм при дорожных происшествиях.