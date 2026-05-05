В Тверской области оформили, как надо, братскую могилу воинов в Некрасово

Братская могила в Некрасово. Фото: Росреестр

В преддверие 9 Мая областное управление Росреестра поставила на кадастровый учет братскую могилу павших в годы Великой Отечественной войны солдат, которая расположена в деревне Некрасово Калининского округа.

Захоронение также оформлено в муниципальную собственность. Братская могила в Некрасово вошло в список объектов, по которым тверским Росреестром проводятся работы в рамках проекта «Наследие Победы». Он направлен на выявление и проведение учётно-регистрационных действий в отношении воинских захоронений, а также памятников воинам. Осуществляется с 2019 года.

В братской могиле в центре деревни Некрасово упокоены 142 воина, 39 из которых неизвестны.

«Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности в ЕГРН позволит администрации Калининского муниципального округа в дальнейшем упростить исполнение обязанностей по содержанию данного воинского захоронения, поскольку теперь муниципалитет сможет принимать участие в программах по софинансированию работ по его благоустройству», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова.