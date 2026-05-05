Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 14:55

В Тверской области оформили, как надо, братскую могилу воинов в Некрасово

Воинское захоронение под Тверью поставили на кадастровый учет
Алексей АНДРЕЕВ
Братская могила в Некрасово. Фото: Росреестр

Братская могила в Некрасово. Фото: Росреестр

В преддверие 9 Мая областное управление Росреестра поставила на кадастровый учет братскую могилу павших в годы Великой Отечественной войны солдат, которая расположена в деревне Некрасово Калининского округа.

Захоронение также оформлено в муниципальную собственность. Братская могила в Некрасово вошло в список объектов, по которым тверским Росреестром проводятся работы в рамках проекта «Наследие Победы». Он направлен на выявление и проведение учётно-регистрационных действий в отношении воинских захоронений, а также памятников воинам. Осуществляется с 2019 года.

В братской могиле в центре деревни Некрасово упокоены 142 воина, 39 из которых неизвестны.

«Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности в ЕГРН позволит администрации Калининского муниципального округа в дальнейшем упростить исполнение обязанностей по содержанию данного воинского захоронения, поскольку теперь муниципалитет сможет принимать участие в программах по софинансированию работ по его благоустройству», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова.