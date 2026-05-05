В Тверской области оснастили современным оборудованием еще шесть «Точек роста»

В этом году за счет бюджетных средств поставили современное оборудование в шесть центров «Точка роста» в тверских школах №№18,38,46, ржевских школах №№5,7,9.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что «Точки роста» оснастили цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике, физиологии, нейротехнологии и экологии, наборами для ОГЭ и ГИА по химии, а также добавили ноутбуки и принтеры.

Напомним, что сначала, С 2020 года в Тверской области «Точки роста» открывались только в школах сельской местности и малых городов. С 2025 года по нацпроекту «Молодежь и дети» регион начал реализовывать проект по созданию «Точек Роста» в Твери и Ржеве. На данный момент в городах функционируют восемь центров, а в дальнейшем «Точки Роста» появятся в каждой школе. Такова задача, поставленная главой региона Виталием Королевым.

В «Точках роста» для школьников создают дополнительные возможности для получения технологических и естественно-научных знаний.