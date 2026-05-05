В Твери сотрудники автосалона «подставили» своего покупателя и себя

Инспекторами был остановлен транспорт, принадлежащий автосалону. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили факт использования подложных государственных регистрационных знаков. Это произошло в результате проверки в одном из крупных региональных автосалонов.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тверской области, основанием для проверки послужило официальное заявление жителя Твери. Он рассказал, что после покупки автомобиля в указанном дилерском центре, на его имя стали массово поступать постановления о нарушениях ПДД, зафиксированных средствами видеофиксации. Но на самом деле в моменты, указанные в постановлениях, мужчина фактически не был за рулем и вообще находился в других местах.

Регистрацию при покупке автомобиля курировали сотрудники автосалона, поэтому клиент обратился к ним за разъяснениями, однако конструктивного ответа не получил. В поисках правды гражданин был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Опергруппа управления нарядами Госавтоинспекции по Тверской области быстро установила передвижения автомобиля. В итоге инспекторами был остановлен транспорт, принадлежащий автосалону. В момент проверки на нем проводился тест-драйв клиентами организации. А у менеджера автосалона отсутствовал необходимый пакет документов: свидетельство о регистрации машины и полис ОСАГО.

При сверке агрегатов и документов автоинспекторы установили, что регистрационные знаки на автомобиле не соответствуют данным, внесенным в свидетельство о регистрации, и являются подложными. Представителей автосалона вызвали на место происшествия, но они не смогли объяснить происходящее.

Подложные госзнаки были изъяты, а на автомобиль установлены те, что относятся к данному автомобилю. В отношении автосалона возбуждено административное производство, по итогу ему грозит штраф на общую сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Тверской области подчеркивает, что системная работа по выявлению и пресечению фактов использования подложных номеров, а также нарушений правил регистрации транспортных средств будет продолжена на постоянной основе.