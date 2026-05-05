В Твери перед 9 Мая перекрыли площадь Победы и Краснофлотскую набережную

В Твери перекрыли от транспорта площадь Победы и Краснофлотскую набережную (на участке от дома №4 до площади Победы). Это, видимо, связано с подготовкой к празднованию и непосредственно самим празднованием 9 Мая.

В постановлении администрации города указано, что ограничения движения транспорта и запрет на парковки в указанных локациях будет действовать до 10 часов утра 10 мая.

Кроме того, в областной столице с 3 мая перекрыты участки улицы Андрея Дементьева, прилегающие к площади Михаила Тверского, где запланирован парад. Также закрыты для транспорта участки улицы Новоторжской и улицы Вольного Новгорода рядом с указанной площадью.