На прошлой неделе за скорой помощью в Тверской области обратились свыше 8800 раз

На прошлой неделе, с 27 апреля по 3 мая, в скорую медицинскую помощь поступило 8885 обращений. При этом бригады медиков 5332 раз выезжали к пациентам.

Тверская станция скорой медицинской помощи уточнила, что из этих выездов 55 были в связи с ДТП (оказана помощь 47 пострадавшим), 31 - в связи с пожарами, 50 - к гражданам с острым инфарктом миокарда, 174 - к получившим черепно-мозговые травмы. Также за неделею скорая 682 раза выезжала к детям, 24 раза медиков вызывали в связи с родами. Самое же частое количество вызовов - 485 - было связано с ОРЗ.