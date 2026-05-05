В Тверской области на 6 млрд рублей увеличено финансирование программы газификации

По новой программе газификации предусмотрено обеспечить доступ к газу для в разы большего количества домов и квартир по сравнению с предыдущей.

5 мая глава Тверской области Виталий Королев провел рабочую встречу с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Они обсудили реализацию ключевых проектов по газификации Верхневолжья, а также предоставление льгот жителям Верхневолжья на подведение газа к границам участков с жилыми домами.

Виталий Королев встретился с Сергеем Густовым в областном правительстве.

Сергей Густов сообщил, что финансирование реализации Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на ближайшие пять лет увеличено на 6 млрд рублей. Это, естественно, дает дополнительный размах действий.

«Всего по указанной программе планируется обеспечить доступ к газу для более чем 28,5 тыс. домов и квартир. Это в четыре раза больше, чем в предыдущей программе», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

В 2026 году запланировано завершить газификацию Оленино. В этом райцентре уже полностью построены распределительных газовые сети, осталось до 1 сентября установить восемь газовых котельных.

Также в этом году планируется достроить распределительные сети и 16 газовых котельных в Нелидово. Это позволит сделать более надежным и качественным теплоснабжение города, уйти от использования мазута.

Виталий Королев подчеркнул, что нужно активизировать газификацию объектов соцсферы: школ, больниц, учреждений для пожилых людей.

Виталий Королев и Сергей Густов.

Стороны на встрече отдельно обговорили то, как продвигается догазификация - реализация программы бесплатного подведения газа к границам домовладений. Этот проект, напомним, запущен в стране по инициативе Президента и сейчас исполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Виталий Королев поблагодарил ООО «Газпром межрегионгаз» за эффективную реализацию задач догазификации в Верхневолжье. В Тверской области из заключенных с 2021 года 25 193 договоров по этому делу исполнено уже около 22 000.

В регионе введены соцвыплаты льготным категориям жителей на проведение газа уже от границ участка непосредственно в дома. До 300 тыс. рублей предоставляется многодетным семьям, до 150 тыс. рублей – участникам СВО и их семьям. Также целому ряду грнаждан положены на это выплаты до 130 тысяч рублей. Речь про инвалидов и участников Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда; членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, семьи и одиноко проживающих граждан с невысоким доходом; инвалидов I группы и жителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.