В Твери полиция разбирается в семейном скандале

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции в Твери во время мониторинга социальных медиа обратили внимание на криминальную историю.

Жительница Твери в соцсетях рассказала о том, что бывший муж преследует ее и ребенка. Он повредил имущество, избил ее. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливается степень причинённого ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.