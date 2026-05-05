В Торжке Тверской области и ряде других городов страны зажгут Вечные огни

Вечный огонь на Смоленском мемориале в Твери.

Сегодня, 5 мая, днем начнется прямая трансляция Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Важная роль в ней отведена нашему региону.

В рамках этой акции к 81-летию Великой Победы в семи федеральных округах России одновременно зажгут 12 Вечных огней. Ключевое событие пройдет на мемориале «Аллея памяти» в Торжке, сообщила пресс-служба областного правительства.

Присоединиться к историческому событию можно на нескольких ресурсах:

Акция «Храним огонь Победы» стартовала в год 80-летия Победы с зажжения Вечного огня в селе Майма на Алтае 21 февраля прошлого года. В Верхневолжье в 2025-м Вечные огни были зажжены на Смоленском захоронении в Твери и Зубцовском мемориальном комплексе.