В Твери косуля, марал, северный олень оказались под запретом

Откуда кафе брали мясо, неизвестно. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тверской области

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области в ходе мониторинга сервисов доставки еды выявило нарушения на предприятиях общественного питания в Твери. Специалисты ведомства сопоставили меню кафе и ресторанов с данными компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» и вот что оказалось: три предприятия общественного питания работали с нарушением.

Это кафе «ШефПорт на Гвардейской», бистро «Шаурма от Яши» и «Султан». Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Два из этих заведений вообще не зарегистрированы в системе ФГИС ВетИС, следовательно, ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствуют. У одного индивидуального предпринимателя разрешения имеются только на часть продукции.

Кафе «ШефПорт на Гвардейской», расположенное в Московском районе Твери, предлагает клиентам весьма экзотические блюд из диких животных и ценных пород рыб: паштет из косули, консервы из налима, котлеты из щуки, икру горбуши и кеты, подкопченое мясо косули, лося, северного оленя, марала и многое другое.

Однако проверка с помощью «Меркурия» показала, что нет ни одного электронного документа на поставку мяса косули, лося, северного оленя, а также рыбных консервов, икры и паштета из марала в адрес этого кафе. Без эВСД невозможно подтвердить происхождение продукции животного происхождения, а, следовательно, ее качество и безопасность для потребителей.

Оборот подконтрольной продукции без ветеринарных сопроводительных документов является прямым нарушением пунктов 2 и 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Вся продукция, используемая для приготовления пищи в сетях общественного питания (в том числе для доставки), в обязательном порядке должна сопровождаться эВСД, так как используется для предпринимательской деятельности.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям объявило три предостережения индивидуальным предпринимателям — владельцам вышеуказанных предприятий общественного питания.