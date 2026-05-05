В Тверской области из-за печки чуть не сгорела вся деревня

Причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области

В деревне Заблино Старицкого муниципального округа произошел пожар в дачном и жилом домах. После сообщения о происшествии в дежурную часть незамедлительно к месту были направлены отделения 53 и 12 ПСЧ. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения постройки активно горели. Пожарные оперативно остановили распространение огня.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, дознавателями ведомства установлена предварительная причина - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

МЧС России напоминает о том, что нужно своевременно прочищать дымоход; не оставлять топящуюся печь без присмотра; следить за исправностью печи и дымохода.