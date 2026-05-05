Тверичан приглашают на «виниловый вечер» в Ночь музеев

Арт-вечер «Мелодии на виниле» (12+) пройдет в Тверском городском музейно-выставочном центре в Ночь музеев. Она состоится 16 мая.

В Малом зале ТГМВЦ в 19:00 диджей и коллекционер Арсений Новиков представит новую лекцию-прослушивание. Для гостей приготовили пластинки и истории из разных уголков Земли. Все они вне жанров и времени, но объединенные одним настроением - атмосферой теплых, весенних дней.

Зрителям предлагают принести и свои пластинки, рассказать их истории. То есть стать соавторами вечера.