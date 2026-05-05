НовостиОбщество5 мая 2026 8:09

СК проводит проверку в Вышнем Волочке в связи с обрушением в Гостином дворе

Объект культурного наследия, связанный с именем Екатерины II, находится в печальном состоянии
Алексей АНДРЕЕВ
Часть Гостиного двора в Вышнем Волочке, известного также как торговые ряды. Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке

В Вышнем Волочке следователями организована проверка после сообщения о разрушениях в Гостином дворе - памятнике культурного наследия федерального значения. Строился этот объект еще при императрице Екатерине II по утвержденному ею же плану города в 1772 году.

В местном краеведческом сообществе указали на то, что в апреле этого года произошло очередное обрушение кровли на Северном корпусе Гостиного двора, что архитектурный гибнет, если так дело и дальше пойдет, может вообще развалится. При этом для его сохранения сделаны лишь «заплатки» на аварийной кровле, подпорки под арками и в местах обрушений.

"С целью установления обстоятельств произошедшего Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщило следственное управление СК РФ по Тверской области.

Снимок разрушений. Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке

Гостиный двор. Фото: VK/Краеведение в Вышнем Волочке

