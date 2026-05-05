В Твери пропала женщина с шарфом в клетку

В Твери ищут Валентину Королеву (Ершову). Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Пропала жительница Твери Валентина Королева (Ершова) 1983 года рождения. Об этом сообщил волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

О том, где находится эта женщина, неизвестно с 25 апреля.

Приметы пропавшей: рост 175 см, среднее телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Одежда: черная куртка, черная кофта с надписями, серые джинсы, бело-розово-серые кроссовки, шарф в клетку. С собой сумка и телефон.

Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, кто где-либо видел Валентину Королеву с 25 апреля, сообщить по телефонам 8-904-014-12-34, 8-910-646-34-34 или 112.