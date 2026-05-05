Жителей Тверской области, ищущих работу, предупреждают о мошеннической схеме

Безработные жители Тверской области часто становятся приманкой для мошенников. Пресс-служба регионального МВД раскрывает типичную преступную схему с предупреждением не попадаться в эти сети.

Схема проста. Соискателю предлагают простую работу: размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся «работодателю». Первый «звонок», на который стоит обратить внимание: размещать объявления просят с личных аккаунтов.

Спустя несколько дней учётная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве. Никакой зарплаты соискатель не получает, а переписка с работодателем удаляется.

Однако проблема здесь не только в невыплаченном вознаграждении. Гораздо важнее то, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки.

С помощью таких «вакансий» мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок.

Полиция настоятельно рекомендует критически относиться к подобным предложениям. Легальный работодатели не требуют использовать личные аккаунты для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.