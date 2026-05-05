Над Тверской областью уничтожено четыре БПЛА

Тверская область попала в тревожный список. Фото: Екатерина ИЛЬИНА

В ночь на 5 мая силами ПВО над территорией Тверской области уничтожено 4 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Пострадавших и разрушений нет. Проводится дальнейший мониторинг обстановки.

Всего над территорией России течение прошедшей ночи с 20.00 мск 4 мая до 7.00 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских БПЛА самолетного типа, такие данные приводит Министерство обороны РФ. Опасность атаки была над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря. Тверская область тоже попала в этот список.