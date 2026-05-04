Почетный гражданин Тверской области Арсений Сухопаров удостоен ордена «За доблестный труд»

Арсений Михайлович Сухопаров. Фото: ПТО.

4 мая, согласно Указу Президента, орденом «За доблестный труд» удостоен участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Арсений Михайлович Сухопаров. Указано, что это награда за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Фронтовика поздравил глава региона Виталий Королев.

В марте этого года Арсению Михайловичу исполнилось 105 лет. Он родился в деревне Киселёво Калининского района. В довоенные годы работал электриком на вагонзаводе в Калинине. Был призван в армию на срочную службу в ноябре 1940 года. Во время войны служил авиадиспетчером для военных самолетов. Во время Сталинградской битвы координировал переправу через Волгу. Участвовал в Крымской наступательной операции 1944 года. Великую Победу встретил в городе Остраве Чехословакии.

После войны Арсений Михайлович поработал электромонтером, главным механиком, затем старшим инженером-конструктором производственного отдела на предприятии «Химволокно». Многие годы проводил уроки мужества в школах Твери.

В 2020 году фронтовик стал одним из почетных гостей на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Арсений Михайлович удостоен множества наград, среди которых – орден Отечественной войны II степени и орден Почета, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, медаль «Ветеран труда».