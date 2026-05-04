По инициативе Виталия Королева «Бессмертный полк» пройдет в Тверской области в онлайн-формате

Шествия «Бессмертного полка» в регионе проводится в живую не будут.

По решению главы Тверской области Виталия Королева акция «Бессмертный полк» пройдет в Верхневолжье 9 Мая в онлайн-формате, без живых шествий по улицам. Об этом руководитель региона сообщил в своем МАХ-канале.

«Принял решение, что в Верхневолжье в целях обеспечения безопасности наших граждан в этом году шествие будет проходить только в онлайн-формате, – отметил Виталий Королев. – Но это не помешает нам всем вместе вспомнить героев Великой Отечественной войны – фронтовиков и тружеников тыла, тех, кому мы обязаны жизнью, тех, кто сохранил для нас нашу великую страну. 9 мая в память о великом подвиге поколения Победителей цифровое шествие объединит миллионы их потомков! Сам обязательно буду участвовать и призываю всех жителей нашего региона принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».

Чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк» необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте https://2026.polkrf.ru/, в мини-приложениях ВКонтакте https://vk.com/polk_app, Одноклассники https://ok.ru/app/polk или МАХ https://max.ru/polk_app_bot.

Поделиться историей о своем родственнике-фронтовике можно в соцсетях. В День Победы можно будет посмотреть онлайн-шествие на сайте проекта с 12 часов по местному времени.

Информация о проекте представлена на ресурсах акции «Бессмертный полк» России:

