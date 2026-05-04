Объявлено, когда в Твери отключат отопление

В Твери завершается отопительный сезон, батареи начнут холодеть в областной столице с 5 мая. Об этом наши коллеги из Tverigrad.ru узнали в коммунальной организации и одной из УК.

Напомним, что по российским нормативам, центральное отопление в жилом фонде начинают отключать, когда среднесуточная температура воздуха пять дней держится не ниже восьми градусов тепла.

Отопление начинают отключать и в округах региона. В Верхневолжье установилась летняя погода.