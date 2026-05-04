Жительница Твери «задекларировала» более 3 млн рублей на радость мошенникам

Если неизвестный собеседник по телефону призывает «задекларировать свои наличные денежные средства», это мошенник.

Очередной жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Твери. Ей предложили «задекларировать» свои деньги, чтобы спасти их... Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Росфинмониторинга, сообщил о взломе ее личного кабинета на портале Госуслуг. Далее пошли в ход стандартные заверения, что некие аферисты от имени женщины сделали доверенность на оформление кредитов. После этого тверичанке и было предложено «задекларировать» все имеющиеся на счетах сбережения. Действуя по инструкции мошенника, пенсионерка обналичила деньги и перевела на продиктованные ей счета чуть больше 3 млн рублей. Затем связь с «Росфинмониторингом» ожидаемо пропала.

Тверичанка еще две недели после этого ждала у моря погоды, не веря, что я обманули, но все же обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.