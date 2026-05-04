НовостиПроисшествия4 мая 2026 14:53

В Тверской области обнаружен целый арсенал взрывоопасных находок

Мины и снаряды нашли под Зубцовом спустя 81 год
Екатерина ИЛЬИНА
Список составил более 10 наименований. Фото: Пресс-служба МЧС

Сегодня, 4 мая, группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Находка сделана в районе Твери и Зубцовского муниципального округа.

Пресс-служба МЧС по Тверской области опубликовала список из 11 наименований. Это три минометные мины различных калибров, 75 мм кумулятивный снаряд, множество артиллерийских снарядов разных калибров, 12 ручных гранат.

Силами сотрудников МЧС взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне.