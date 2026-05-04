В Тверской области началось завершение отопительного сезона

В муниципалитетах региона начали отключать отопление. Так, 4 мая о завершении отопительного сезона сообщили власти Калязинского и Нелидовского округов.

С 5 мая начинается отключение отопления в жилых домах и соцучреждениях в Конаковском округе, с 6 мая - в Удомельском округе.

Напомним, что согласно российским нормативам, отключение центрального отопления проводится, если в течение пяти суток средняя температура воздуха не ниже восьми градусов тепла. У нас в регионе с воскресенья установилась просто летняя погода, днем - выше 20 градусов.