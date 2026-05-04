В Тверской области задержали мужчину, который несколько дней жил в чужом доме перед кражей

По данным УМВД России по Тверской области, в селе Никольское мужчина проник в частный дом со двора и привел с собой еще и 40-летнюю знакомую. Четверо суток пара проживала в чужом жилье, употребляя продукты и напитки, найденные в чужом доме.

Сообщается, что перед уходом подозреваемые испортили часть вещей и похитили три литра медицинского спирта, литр мёда, электробритву и женский пуховик.

Незаконных жильцов обнаружила соседка, которая пришла проверить дом по просьбе владелицы. В итоге непрошенных "гостей" задержали полицейские.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Его спутница была допрошена в качестве свидетеля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент подозреваемый заключён под стражу. Ведётся следствие.