НовостиПроисшествия4 мая 2026 14:22

В Тверской области задержали мужчину, который несколько дней жил в чужом доме перед кражей

В Рамешковском муниципальном округе полицейские задержали 48-летнего подозреваемого в краже
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Полиция допросила задержанных. Фото: УМВД России по Тверской области

По данным УМВД России по Тверской области, в селе Никольское мужчина проник в частный дом со двора и привел с собой еще и 40-летнюю знакомую. Четверо суток пара проживала в чужом жилье, употребляя продукты и напитки, найденные в чужом доме.

Сообщается, что перед уходом подозреваемые испортили часть вещей и похитили три литра медицинского спирта, литр мёда, электробритву и женский пуховик.

Незаконных жильцов обнаружила соседка, которая пришла проверить дом по просьбе владелицы. В итоге непрошенных "гостей" задержали полицейские.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Его спутница была допрошена в качестве свидетеля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент подозреваемый заключён под стражу. Ведётся следствие.